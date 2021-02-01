1 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

1 лютого 2021 , 08:30
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1 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Великого. Спочатку він був звичайним монахом-відлюдником, а потім став настоятелем монастиря. Преподобний Макарій вважається дуже шанованим святим через свою лагідність та доброту.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Макар, Марк, Федір.

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Прикмети 1 лютого

  • Вважають, що погода на Макарія пророкувала погоду на весь лютий.
  • Якщо 1 лютого зранку була завірюха, а до середини дня вона сильнішала, то весна прийде не скоро і морози затягнуться.
  • Зоряне небо також віщувало холодну і пізню весну, натомість ясний день говорив, що весна прийде рано.
  • На Макарія спостерігається тепла погода – перша половина літа буде дощовою.


Прикмети 1 лютого

Що не можна робити 1 лютого

  • Не варто сьогодні давати обіцянок, які ви не можете виконати.
  • 1 лютого не можна думати про погані речі. Залиште весь негатив і займіться справами, які приносять вам задоволення.