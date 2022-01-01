1 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

1 січня 2022 , 08:53
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Джерело:

24 канал

1 січня вшановують пам'ять Боніфатія Римського, а також у всьому світі святкують прихід Нового року.

Іменини сьогодні святкує Григорій.

До речі Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Прикмети 1 січня

  • Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.
  • Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.
  • Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.
  • Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.

Що не можна робити 1 січня

  • Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.
  • Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.
  • Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
Автор: Андріана Будиш