1 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1 вересня 2021 , 08:25
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

1 вересня православна церква відзначає день Андрія Стратилата. Офіційно святий не був хрещеним, адже перебував на військовій службі у правителя Максиміліана, який був язичником і всіляко принижував християн. Під час однієї з битв Андрій Статилат помолився Христу й переміг ворогів. Також 1 вересня відзначають День знань.

День Ангела 1 вересня святкують: Андрій та Тимофій.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 30 серпня – 5 вересня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 1 вересня

  • Південний вітер 1 вересня дме – до доброго урожаю вівса.
  • 1 вересня наші предки спостерігати за погодою, адже вірили, яким видасться день, така й осінь буде.
  • Вранці туман – зима буде сніжна.
  • Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.

Що не можна робити 1 вересня

  • Не ведіться сьогодні на суперечки. Навіть якщо ви виграєте, то задоволення від цього не отримаєте.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш