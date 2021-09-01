1 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 вересня 2021 , 08:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
1 вересня православна церква відзначає день Андрія Стратилата. Офіційно святий не був хрещеним, адже перебував на військовій службі у правителя Максиміліана, який був язичником і всіляко принижував християн. Під час однієї з битв Андрій Статилат помолився Христу й переміг ворогів. Також 1 вересня відзначають День знань.
День Ангела 1 вересня святкують: Андрій та Тимофій.
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Прикмети 1 вересня
- Південний вітер 1 вересня дме – до доброго урожаю вівса.
- 1 вересня наші предки спостерігати за погодою, адже вірили, яким видасться день, така й осінь буде.
- Вранці туман – зима буде сніжна.
- Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.
Що не можна робити 1 вересня
- Не ведіться сьогодні на суперечки. Навіть якщо ви виграєте, то задоволення від цього не отримаєте.
- Не лайтесь.