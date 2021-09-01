1 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:25

1 вересня православна церква відзначає день Андрія Стратилата. Офіційно святий не був хрещеним, адже перебував на військовій службі у правителя Максиміліана, який був язичником і всіляко принижував християн. Під час однієї з битв Андрій Статилат помолився Христу й переміг ворогів. Також 1 вересня відзначають День знань.