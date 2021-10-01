1 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 жовтня 2021 , 08:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
1 жовтня християни вшановують пам'ять преподобної Арини-мучениці і преподобного Євменія. Для того, щоб вдало провести цей день помоліться зранку й подякуйте Богові за все, що маєте.
День Ангела 1 жовтня святкує Арина.
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Прикмети 1 жовтня
- Якщо журавлі 1 жовтня летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно.
- Птахи з відльотом не поспішають – зима прийде пізно.
- 1 жовтня дощить – погода буде похмурою ще декілька днів.
- Сьогодні вітряно – очікуйте на таку ж погоду на Покрову.
Що не можна робити 1 жовтня
- Не розповідайте своїх планів на майбутнє сьогодні.
- Не варто сьогодні розпочинати ремонтів.
- Займіться навчанням. Не шкодуйте часу, аби прочитати книгу чи пройти якісь навчальні курси.