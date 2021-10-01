1 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1 жовтня 2021 , 08:11
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Джерело:

24 канал

1 жовтня християни вшановують пам'ять преподобної Арини-мучениці і преподобного Євменія. Для того, щоб вдало провести цей день помоліться зранку й подякуйте Богові за все, що маєте.

День Ангела 1 жовтня святкує Арина.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 1 жовтня

  • Якщо журавлі 1 жовтня летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно.
  • Птахи з відльотом не поспішають – зима прийде пізно.
  • 1 жовтня дощить – погода буде похмурою ще декілька днів. 
  • Сьогодні вітряно – очікуйте на таку ж погоду на Покрову.

Що не можна робити 1 жовтня

  • Не розповідайте своїх планів на майбутнє сьогодні.
  • Не варто сьогодні розпочинати ремонтів.
  • Займіться навчанням. Не шкодуйте часу, аби прочитати книгу чи пройти якісь навчальні курси.
Автор: Андріана Будиш