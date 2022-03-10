10 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

10 березня 2022 , 08:26
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Православні віряни 10 березня вшановують святителя Тарасія. Тарасій був шанованим Константинопольським єпископом й славився своєю мудрістю.

Іменини сьогодні відзначає Тарас.

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Прикмети 10 березня

  • 10 березня випадає сніг – очікуйте дощового тижня перед Пасхою.

  • Ворони на Тарасія каркають – літо буде холодним, з великою кількістю дощів.

  • Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна чекати на теплу погоду.

  • Прикмети стверджують, якщо на Тарасія сходити до лікаря з хворобою, яка вас турбує, то ви неодмінно видужаєте.

Що не можна робити 10 березня

  • Не бійтеся планувати майбутнє. Уявіть себе щасливим і ви притягнете це у своє життя.

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Автор: Андріана Будиш