10 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 жовтня 2021 , 09:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
10 жовтня в народному календарі відзначають день Саватія Бджоляра. Цього дня бджолярі закінчують усі приготування до зими і прибирають вулики.
Іменини 10 жовтня святкує Марк.
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Прикмети 10 жовтня
- Ясна погода 10 жовтня – зима настане пізно.
- Гроза на Саватія – зима буде безсніжною і теплою.
- Шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде холодною.
- 10 жовтня небо захмарилося – ввечері піде сніг.
Що не можна робити 10 жовтня
- Не розповідайте нікому секретів сьогодні.
- Сьогодні краще уникати гучних місць і вечірок.
- Не забувайте про свої хобі. Улюблене заняття дозволить вам відволіктись від проблем і налаштує на позитив.