10 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 жовтня 2021 , 09:10
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Джерело:

24 канал

10 жовтня в народному календарі відзначають день Саватія Бджоляра. Цього дня бджолярі закінчують усі приготування до зими і прибирають вулики.

Іменини 10 жовтня святкує Марк.

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Прикмети 10 жовтня

  • Ясна погода 10 жовтня – зима настане пізно.
  • Гроза на Саватія – зима буде безсніжною і теплою.
  • Шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде холодною.
  • 10 жовтня небо захмарилося – ввечері піде сніг.

Що не можна робити 10 жовтня

  • Не розповідайте нікому секретів сьогодні.
  • Сьогодні краще уникати гучних місць і вечірок.
  • Не забувайте про свої хобі. Улюблене заняття дозволить вам відволіктись від проблем і налаштує на позитив.