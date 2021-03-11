11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

11 березня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цікавою засторогою на 11 березня є те, що не варто сьогодні знайомитись з дівчатами й хлопцями.

Іменини святкують Микола та Іван.

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Прикмети на 11 березня

  • Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.
  • Якщо на 11 березня мете заметіль, то літо буде дощовим і прохолодним.
  • Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.

Що не можна робити 11 березня

  • Не заздріть нікому. Ваш негатив може повернутись до вас за правилом бумерангу.
  • На Порфирія не варто займатись садівництвом, адже тоді врожай зійде дуже пізно.
  • 11 березня не можна вживати алкоголь.