11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цікавою засторогою на 11 березня є те, що не варто сьогодні знайомитись з дівчатами й хлопцями.