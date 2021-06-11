11 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

11 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

11 червня православна церква святкує день мучениці Феодосії. Свята була дуже доброю і завжди опікувалась бідними й знедоленими. Феодосія та інші монахині не дозволили знищити святі ікони й образи Ісуса Христа, за що були покарані й засуджені до смерті.

День Ангела 11 червня святкують: Олександр, Андрій, Богдан.

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Прикмети 11 червня

  • Якщо багато жита на полях з'явилося – буде багато грибів.
  • На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи жита. Якщо пшениця 11 червня зійшла – літо буде вдалим. 
  • Дощ 11 червня – весь липень також дощі литимуть.

Що не можна робити 11 червня

  • Вважають, що цього дня не можна турбувати землю. Тому по ній заборонено стрибати, адже так можна накликати нещастя.
  • Сьогодні намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.
  • Роботу в полі та городі треба відкласти, за можливості, до наступного дня.
Автор: Квітослава Туз