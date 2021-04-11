11 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
11 квітня 2021 року відзначають пам'ять Священномученика Марка. Важливе значення у цей день має береза. Наші предки вважали її дуже шанованим деревом. Також, 11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона та День найкращих друзів.
Джерело:24 канал
Іменини святкує Марк.
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Прикмети 11 березня
- Береза, посаджена біля будинку, захищатиме його від блискавки, відлякуватиме зло і привертатиме благополуччя в сім'ю.
- Для того, щоб захистити житло від блискавки – гілки берези варто поскладати на горищі.
- Сильний дощ – до урожаю вівса.
- Сороки низько в'ють гнізда – влітку часто будуть грози.
- Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.
Яке свято 11 квітня
Що не можна робити 11 квітня
- Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.
- У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.
- Не можна лаятися і говорити погані слова.
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