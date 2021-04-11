11 квітня 2021 року відзначають пам'ять Священномученика Марка. Важливе значення у цей день має береза. Наші предки вважали її дуже шанованим деревом. Також, 11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона та День найкращих друзів.

Іменини святкує Марк. Також читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 11 березня Береза, посаджена біля будинку, захищатиме його від блискавки, відлякуватиме зло і привертатиме благополуччя в сім'ю.

Для того, щоб захистити житло від блискавки – гілки берези варто поскладати на горищі.

Сильний дощ – до урожаю вівса.

Сороки низько в'ють гнізда – влітку часто будуть грози.

Хмари швидко рухаються в одну сторону – до спекотної погоди.

Яке свято 11 квітня Що не можна робити 11 квітня Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.

У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.

Не можна лаятися і говорити погані слова.