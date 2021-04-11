11 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 апреля 2021 года отмечают память священномученика Марка. Важное значение в этот день имеет береза. Наши предки считали ее очень уважаемым деревом. Также, 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и День лучших друзей.
Источник:24 канал
Именины празднует Марк.
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Приметы 11 марта
- Береза, посаженная возле дома, будет защищать его от молнии, отпугивать зло и привлекать благополучие в семью.
- Для того, чтобы защитить жилье от молнии – ветви березы стоит сложить на чердаке.
- Сильный дождь – к урожаю овса.
- Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.
- Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.
Какой праздник 11 апреля
Что нельзя делать 11 апреля
- Не стоит физически работать, убирать в доме и на приусадебной территории.
- В этот день запрещено посещать развлекательные мероприятия.
- Нельзя ругаться и говорить плохие слова.
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