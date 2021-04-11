11 апреля 2021 года отмечают память священномученика Марка. Важное значение в этот день имеет береза. Наши предки считали ее очень уважаемым деревом. Также, 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и День лучших друзей.

Именины празднует Марк. Читайте Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 11 марта Береза, посаженная возле дома, будет защищать его от молнии, отпугивать зло и привлекать благополучие в семью.

Для того, чтобы защитить жилье от молнии – ветви березы стоит сложить на чердаке.

Сильный дождь – к урожаю овса.

Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.

Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.

Какой праздник 11 апреля Что нельзя делать 11 апреля Не стоит физически работать, убирать в доме и на приусадебной территории.

В этот день запрещено посещать развлекательные мероприятия.

Нельзя ругаться и говорить плохие слова.