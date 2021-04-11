11 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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11 квітня 2021 року відзначають пам'ять Священномученика Марка. Важливе значення у цей день має береза. Наші предки вважали її дуже шанованим деревом. Також, 11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона та День найкращих друзів.