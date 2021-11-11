11 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 листопада 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

11 листопада в православній церкві вшановують пам'ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки. Цього дня люди особливо ставились до овець, адже вважали, якщо з ними погано обходитись, то у дім прийдуть нещастя і злидні.

Іменини сьогодні святкує Анастасія.

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Прикмети 11 листопада

  • Якщо йде сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.
  • Низько рухаються хмари по небу – до похолодання.
  • Якщо вночі іній, то вдень снігу не буде.
  • Голуби воркують – до гарної погоди.
  • Місяць на небі вночі видно – буде мороз.

Що не можна робити 11 листопада

  • Якщо у вас має відбутись зустріч з малознайомою людиною – краще перенесіть її, адже є ймовірність, що спілкування буде невдалим.
  • У цей день не можна лишати самих маленьких дітей.
  • Намагайтесь не конфліктувати 11 листопада з колегами.
Автор: Андріана Будиш