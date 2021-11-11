11 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
11 листопада 2021 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
11 листопада в православній церкві вшановують пам'ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки. Цього дня люди особливо ставились до овець, адже вважали, якщо з ними погано обходитись, то у дім прийдуть нещастя і злидні.
Іменини сьогодні святкує Анастасія.
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Прикмети 11 листопада
- Якщо йде сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.
- Низько рухаються хмари по небу – до похолодання.
- Якщо вночі іній, то вдень снігу не буде.
- Голуби воркують – до гарної погоди.
- Місяць на небі вночі видно – буде мороз.
Що не можна робити 11 листопада
- Якщо у вас має відбутись зустріч з малознайомою людиною – краще перенесіть її, адже є ймовірність, що спілкування буде невдалим.
- У цей день не можна лишати самих маленьких дітей.
- Намагайтесь не конфліктувати 11 листопада з колегами.