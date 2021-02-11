11 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

11 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія Печерського. Святий Лаврентій був єпископом Турівським й славився своїм даром зцілювати людей й виганяти нечисту силу.

Привітання з днем Ангела приймають: Лаврентій, Гнат та Роман.

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Прикмети на 11 лютого

11 лютого вважається пісним днем, але можна їсти страви з риби.

Якщо на Лаврентія довкола місяця є червоні кільця, то варто очікувати на посилення вітру.

Якщо туман стелиться по воді, то незабаром прийде потепління.

Вважають, якщо сьогодні зробити прибирання вдома, то жодна нечиста сила не прийде.

Що не можна робити 11 лютого