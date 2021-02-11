11 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

11 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія Печерського. Святий Лаврентій був єпископом Турівським й славився своїм даром зцілювати людей й виганяти нечисту силу.
Привітання з днем Ангела приймають: Лаврентій, Гнат та Роман.
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Прикмети на 11 лютого
- 11 лютого вважається пісним днем, але можна їсти страви з риби.
- Якщо на Лаврентія довкола місяця є червоні кільця, то варто очікувати на посилення вітру.
- Якщо туман стелиться по воді, то незабаром прийде потепління.
- Вважають, якщо сьогодні зробити прибирання вдома, то жодна нечиста сила не прийде.
Що не можна робити 11 лютого
- Не піддавайтесь нині на різноманітні провокації, які можуть розвинути конфлікт.
- На Лаврентія не бажано веселитись і влаштовувати вечірки. Проведіть цей день у спокої.
- 11 лютого не думайте про погані речі.