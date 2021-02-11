11 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

11 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

11 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія Печерського. Святий Лаврентій був єпископом Турівським й славився своїм даром зцілювати людей й виганяти нечисту силу.

Привітання з днем Ангела приймають: Лаврентій, Гнат та Роман.

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Прикмети на 11 лютого

  • 11 лютого вважається пісним днем, але можна їсти страви з риби.
  • Якщо на Лаврентія довкола місяця є червоні кільця, то варто очікувати на посилення вітру.
  • Якщо туман стелиться по воді, то незабаром прийде потепління.
  • Вважають, якщо сьогодні зробити прибирання вдома, то жодна нечиста сила не прийде.

Що не можна робити 11 лютого

  • Не піддавайтесь нині на різноманітні провокації, які можуть розвинути конфлікт.
  • На Лаврентія не бажано веселитись і влаштовувати вечірки. Проведіть цей день у спокої.
  • 11 лютого не думайте про погані речі.