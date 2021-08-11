11 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 серпня 2021 , 08:41
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Джерело:

24 канал

11 серпня православна церква відзначає день мученика Каллініка Кілікійського. Святий був відомим оратором і своїми проповідями навернув багато християн. Що не можна робити 11 серпня – дізнавайтесь далі.

День Ангела 11 серпня відзначають Серафима та Костянтин.

До речі Відзначаємо Медовий Спас 2021: коли відбудеться релігійне свято

Прикмети 11 серпня 

  • Туман 11 серпня – чекайте гарного врожаю вівса.
  • Дощ падає на Каллініка – буде багато грибів у лісі.
  • 11 серпня холодна і вітряна погода – початок осені буде таким самим.

Що не можна робити 11 серпня

  • Намагайтесь не сваритись ні з ким. Якщо ви зараз перебуваєте у конфлікті з людьми, то краще відпустити цю ситуацію і жити далі. Позитив притягує позитив, пам'ятайте це.
  • Будьте ввічливими! Хороші манери і гарний настрій не дозволять поганій енергетиці скупчитись навколо вас.
  • Не розповідайте деталей вашого життя малознайомим людям.
  • Утримайтесь від алкоголю і цигарок.
Автор: Андріана Будиш