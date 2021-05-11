11 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

11 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

11 травня відзначають день мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. У народному календарі 11 травня отримало назву Максимів день. Що не можна робити 11 травня читайте у матеріалі.

Іменини святкують Максим, Віталій, Зенон.

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Прикмети 11 травня

  • 11 травня на небі немає хмар – літо обіцяє бути сонячним.
  • Вночі багато зірок і тепло – до рясного урожаю.
  • На світанку зірки сильно мерехтять – буде дощ.
  • Якщо пізно зацвіли кульбаби – літо може бути посушливим.

Що не можна робити 11 травня

  • Сьогодні не рекомендується починати будь-яке лікування.
  • Не розповідайте нікому про свої заручини, бо весілля може так і не відбутися.
Автор: Квітослава Туз