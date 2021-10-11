11 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 жовтня 2021 , 08:31
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

11 жовтня православна церква святкує пам'ять святого Харитона Сповідника. Святий жив за правління імператора Авреліана, відомого своєю неприязню до християн.

Іменини сьогодні святкує Василь.

До слова Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені

Прикмети 11 жовтня

  • Дощить сьогодні – скоро заморозки будуть.
  • Вітер здійнявся – чекайте холодів.

Що не можна робити 11 жовтня

  • Не рекомендується сьогодні вживати будь-які ягоди. Кажуть, що нечиста сила плює на ці ягоди, і той, хто їх з'їсть – буде хворіти.
  • Вірили, що сьогодні не можна замітати у будинку. Так можна було вимести з оселі усе благополуччя.
  • Намагайтесь уникати людей, які псують вам настрій. Таке оточення відбирає у вас життєві сили і налаштовує на негатив.