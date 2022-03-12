День Ангела сьогодні святкують Арсеній, Марина, Кіра та Артем.

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Прикмети 12 березня

Погода сонячна й тепла – снігів вже не буде

На вербі 12 березня розпустилися "котики" – посіви будуть гарними.

Якщо на Прокопа мисливець побачить зайця, то ця прикмета означає, що полювання буде невдалим.

Що не можна робити 12 березня

Не варто тримати у собі всі емоції. Дозволяйте їм виходити, але в межах розумного. Якщо вам хочеться поплакати – зробіть це, якщо ви відчуваєте тривогу чи страх – поговоріть із близькими людьми. Утиснення відчуттів може погано вплинути не лише на ваше ментальне здоров'я, а й на фізичне.

Пам'ятайте, що ви не самотні, адже за вас і ваше життя стоїть уся Україна.

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