12 марта отмечают день святого Прокопия. В народе святого называли Прокопом Перезимником или Прокопом Дорогоразрушителем, потому что после завершения зимы дороги размывало. Пусть святой Прокопий уничтожит все дороги, по которым российский оккупант хочет добраться до нашей Украины.