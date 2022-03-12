День Ангела сегодня празднуют Арсений, Марина, Кира и Артем.
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Приметы 12 марта
- Погода солнечная и теплая – снегов уже не будет
- На иве 12 марта распустились "котики" – посевы будут хорошими.
- Если на Прокопа охотник увидит зайца, то эта примета означает, что охота будет неудачной.
Что нельзя делать 12 марта
- Не следует держать в себе все эмоции. Позвольте им выходить, но в пределах разумного. Если вам хочется поплакать – сделайте это, если вы чувствуете тревогу или страх – поговорите с близкими людьми. Ущемление эмоций может плохо повлиять не только на ваше ментальное здоровье, но и на физическое.
- Помните, что вы не одиноки, ведь за вас и вашу жизнь стоит вся Украина.