12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
12 березня 2022 , 09:01Читать новость на русском
12 березня відзначають день святого Прокопа. У народі святого називали Прокопом Перезимником чи Прокопом Дорогоруйнівником, через те, що після завершення зими дороги розмивало. Нехай святий Прокопій знищить всі дороги, якими російських окупант хоче дібратись до нашої України.
День Ангела сьогодні святкують Арсеній, Марина, Кіра та Артем.
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Прикмети 12 березня
- Погода сонячна й тепла – снігів вже не буде
- На вербі 12 березня розпустилися "котики" – посіви будуть гарними.
- Якщо на Прокопа мисливець побачить зайця, то ця прикмета означає, що полювання буде невдалим.
Що не можна робити 12 березня
- Не варто тримати у собі всі емоції. Дозволяйте їм виходити, але в межах розумного. Якщо вам хочеться поплакати – зробіть це, якщо ви відчуваєте тривогу чи страх – поговоріть із близькими людьми. Утиснення відчуттів може погано вплинути не лише на ваше ментальне здоров'я, а й на фізичне.
- Пам'ятайте, що ви не самотні, адже за вас і ваше життя стоїть уся Україна.