12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

09:01

12 березня відзначають день святого Прокопа. У народі святого називали Прокопом Перезимником чи Прокопом Дорогоруйнівником, через те, що після завершення зими дороги розмивало. Нехай святий Прокопій знищить всі дороги, якими російських окупант хоче дібратись до нашої України.