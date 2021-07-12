12 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
12 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
12 липня вшановують день святих Петра і Павла. Це релігійне свято має велике значення для христян й до цього дня вони готуються особливо старанно. Що не можна робити 12 липня – читайте у матеріалі.
Іменини 12 липня відзначають Петро і Павло.
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Прикмети 12 липня
- На Петра і Павла падає дощ – буде поганий урожай.
- Петрів день вважають це маківкою літа, з моменту якої настає 40 спекотних днів.
- Зозуля 12 липня не кує – зима буде холодною.
Прикмети 12 липня / Фото Pixabay
Що не можна робити 12 липня
- 12 липня заборонена фізична праця.
- Також цього дня не можна займатись рукоділлям.
- Вірили, якщо на Петра і Павла довго спати, то можна проспати своє щастя.
- Не сваріться ні з ким у цей день.
- 12 липня не можна вінчатись.