12 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
12 листопада 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
12 листопада віряни вшановують образ Пресвятої Богородиці "Озерянської". Є переказ, що цю ікону знайшли під лісом, коли викошували там траву. Косар випадково розсік її навпіл, адже не побачив святині. Налякавшись, чоловік одразу взяв обидві частини образу й відніс додому. Вже в хаті він поставив ікону на видне місце, запалив свічку перед нею й помолився. А вже вранці святиня була цілою.
Іменини 12 листопада святкує Марк.
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Прикмети 12 листопада
- Синички метушаться до гнізд – буде мороз.
- Птахи клюють з дерева кору – очікуйте опадів.
- Сонце за хмарами ховається – наступного дня буде похмуро.
- Вночі вітер здійнявся – скоро прийде похолодання.
12 листопада – День ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської"
Що не можна робити 12 листопада
- Не кричіть сьогодні. Намагайтесь стримувати пориви злості й агресії на роботі чи на навчанні. Якщо вам захочеться "випустити пару" – прогуляйтесь чи займіться улюбленою справою.
- Не відтягуйте візит до лікаря, якщо вас вже давно турбує якась хвороба.