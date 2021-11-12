12 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 листопада 2021 , 08:40
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

12 листопада віряни вшановують образ Пресвятої Богородиці "Озерянської". Є переказ, що цю ікону знайшли під лісом, коли викошували там траву. Косар випадково розсік її навпіл, адже не побачив святині. Налякавшись, чоловік одразу взяв обидві частини образу й відніс додому. Вже в хаті він поставив ікону на видне місце, запалив свічку перед нею й помолився. А вже вранці святиня була цілою.

Іменини 12 листопада святкує Марк.

Читайте Чарівний час знижок: коли в Україні відбудеться Чорна п'ятниця-2021

Прикмети 12 листопада

  • Синички метушаться до гнізд – буде мороз.
  • Птахи клюють з дерева кору – очікуйте опадів.
  • Сонце за хмарами ховається – наступного дня буде похмуро.
  • Вночі вітер здійнявся – скоро прийде похолодання.


12 листопада – День ікони Пресвятої Богородиці "Озерянської"

Що не можна робити 12 листопада 

  • Не кричіть сьогодні. Намагайтесь стримувати пориви злості й агресії на роботі чи на навчанні. Якщо вам захочеться "випустити пару" – прогуляйтесь чи займіться улюбленою справою.
  • Не відтягуйте візит до лікаря, якщо вас вже давно турбує якась хвороба. 
Автор: Андріана Будиш