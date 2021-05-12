12 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

12 травня віряни відзначають день Дев'яти святих мучеників. У місті Кизик дев'ять праведних чоловіків проповідували християнство. Святі постраждали за своє віросповідання, адже не хотіли переходити у язичницьку віру.
Іменини сьогодні відзначають Арсен, Микола, Василь.
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Прикмети 12 травня
- Схід сонця яскравий і ясний – літом буде гарний урожай.
- Мурахи на Дев'яти святих переселяються в сухе місце – скоро піде дощ.
- Багато хрущів – буде посуха.
- Блискавка перед дощем 12 травня – дощі будуть лити цілий травень.
12 травня – свято Дев'яти святих мучеників
Що не можна робити 12 травня
- Не лайтесь і не лихословте.
- Не заздріть у цей день. Вірять, якщо 12 травня робити добрі справи, то в дім прийде благополуччя.
- За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити їм здоров'я на цілий рік.