13 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

13 березня православні віряни вшановують Василя Сповідника. По-іншому святого також називають Василем-крапильником. Вважають, що відсьогодні буде все більше й більше тепла. Також, 13 березня відзначають Всесвітній день сну.
Іменини відзначають: Арсен (Арсеній), Василь, Домініка, Кіра.
Також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
Прикмети на 13 березня
- Прикмети ствержують, якщо на Василя випити чай з сосновими бруньками – ваше здоров'я буде міцним протягом всієї весни.
- Якщо сніг на дахах вже розтанув – скоро почнеться відлига.
- 13 березня пішов дощ – літо буде погожим.
- Навколо сонця видно кола – рік буде врожайним. Також можна очікувати на хорошу ловлю риби у серпні та вересні.
- Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте на мороз.
Прикмети 13 березня
Що не можна робити 13 березня
- Не варто нині ходити у гості. 13 березня сприятливим буде провести час удома з близькими.
- Не діліться на Василя секретами.