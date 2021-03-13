13 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

13 березня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

13 березня православні віряни вшановують Василя Сповідника. По-іншому святого також називають Василем-крапильником. Вважають, що відсьогодні буде все більше й більше тепла. Також, 13 березня відзначають Всесвітній день сну.

Іменини відзначають: Арсен (Арсеній), Василь, Домініка, Кіра.

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Прикмети на 13 березня

  • Прикмети ствержують, якщо на Василя випити чай з сосновими бруньками – ваше здоров'я буде міцним протягом всієї весни.
  • Якщо сніг на дахах вже розтанув – скоро почнеться відлига.
  • 13 березня пішов дощ – літо буде погожим.
  • Навколо сонця видно кола – рік буде врожайним. Також можна очікувати на хорошу ловлю риби у серпні та вересні.
  • Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте на мороз.


Прикмети 13 березня

Що не можна робити 13 березня

  • Не варто нині ходити у гості. 13 березня сприятливим буде провести час удома з близькими.
  • Не діліться на Василя секретами.