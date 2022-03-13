Привітання з іменинами 13 березня приймає Василь.

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Прикмети 13 березня

  • Якщо на Василя випити чай з сосновими бруньками – ваше здоров'я буде міцним протягом всієї весни.
  • Сніг на дахах вже розтанув – скоро почнеться відлига.
  • 13 березня пішов дощ – літо буде погожим.
  • Навколо сонця видно кола – рік буде врожайним. Також можна очікувати на хорошу ловлю риби у серпні та вересні.
  • Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте на мороз.

Що не можна робити 13 березня

  • Намагайтесь сьогодні не злитись й не викидайте агресію на близьких.