Поздравления с именинами 13 марта принимает Василий.
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Приметы 13 марта
- Если на Василия выпить чай с сосновыми почками – ваше здоровье будет крепким на протяжении всей весны.
- Снег на крышах уже растаял – скоро начнется оттепель.
- 13 марта пошел дождь – лето будет погожим.
- Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным. Также можно ожидать хорошую ловлю рыбы в августе и сентябре.
- Пасмурная погода 13 марта – ночью ждите мороз.
Что нельзя делать 13 марта
- Старайтесь сегодня не слиться и не выбрасывайте агрессию на близких.