13 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
13 березня 2022 , 08:58Читать новость на русском
13 березня православні віряни вшановують Василя Сповідника. Цього дня помоліться за здоров'я своїх рідних і за всіх тих, хто страждає від несправедливої війни, розв'язаної Росією проти українського народу.
Привітання з іменинами 13 березня приймає Василь.
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Прикмети 13 березня
- Якщо на Василя випити чай з сосновими бруньками – ваше здоров'я буде міцним протягом всієї весни.
- Сніг на дахах вже розтанув – скоро почнеться відлига.
- 13 березня пішов дощ – літо буде погожим.
- Навколо сонця видно кола – рік буде врожайним. Також можна очікувати на хорошу ловлю риби у серпні та вересні.
- Похмура погода 13 березня – вночі очікуйте на мороз.
Що не можна робити 13 березня
- Намагайтесь сьогодні не злитись й не викидайте агресію на близьких.