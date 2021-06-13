13 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

13 червня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

13 червня вшановують святого Веремія. Веремій був одним із сімдесяти апостолів й відомий своєю добротою, щедрістю й мудрістю. Святий був єпископом і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.

День Ангела 13 червня святкують: Борис та Роман.

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Прикмети 13 червня

  • Ніч 13 червня тепла – буде гарний врожай овочів.
  • Вранці 13 червня туман – до грибного літа.
  • Зозуля голосно кує – ознака того, що незабаром встановиться гарна погода.
  • Гроза 13 червня – урожай буде бідним.

Що не можна робити 13 червня

  • Не сваріться сьогодні з сусідами. Конфлікт лиш загострить ситуацію, а не вирішить її.
  • Не вживайте жирну їжу й алкоголь.
  • Не варто сьогодні ділитись секретами з колегами.
Автор: Квітослава Туз