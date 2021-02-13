13 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

13 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

13 лютого християнський світ вшановує пам'ять святого Микити. У народі святий вважається вельми шанованим, бо він здійснював багато добрих справ. До святого Микити моляться як до покровителя вогню і вірять, що він може врятувати від кульових блискавок. Також, сьогодні святкують Всесвітній день радіо.

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Прикмети 13 лютого

  • Людина, яка народилася 13 лютого любитиме мистецтво і може стати хорошим ремісником.
  • На сонці видно кола – буде урожайний рік.
  • Ясна ніч і видно зорі – завтра буде сонячна погода.
  • Горобці голосно щебечуть і утеплюють гнізда – очікуйте холоднечі й морозяної погоди.

Що не можна робити 13 лютого

  • Не слід сьогодні займатись важкою роботою.
  • Не можна у цей день бути байдужим до нужденних.
  • Вважають, що на Микити не можна підмітати у будинку, адже так можна вимести все щастя і добробут.