13 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

09:00

13 лютого християнський світ вшановує пам'ять святого Микити. У народі святий вважається вельми шанованим, бо він здійснював багато добрих справ. До святого Микити моляться як до покровителя вогню і вірять, що він може врятувати від кульових блискавок. Також, сьогодні святкують Всесвітній день радіо.