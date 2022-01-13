13 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

13 січня 2022 , 08:27
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Джерело:

24 канал

13 січня вшановують пам'ять святої Меланії та святкують Щедрий вечір. У цей день господині старанно готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою.

Іменини сьогодні святкує Меланія.

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Прикмети 13 січня

  • 13 січня падає сніг – літо буде врожайним, якщо ж цього дня тепла погода, то влітку дощитиме.
  • Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.
  • Іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.
  • Відлига на Меланки – літо буде теплим.

Що не можна робити 13 січня

  • Існує забобон, що на Щедрий вечір заборонено зичити гроші. Так можна було позбутись фінансової стабільності й достатку.
  • Уникайте сварок і конфліктів.
Автор: Андріана Будиш