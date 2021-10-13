13 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

13 жовтня 2021 , 08:19
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Джерело:

24 канал

13 жовтня православні християни святкують день священномученика Григорія, який був родом з Парфії. Язичники скинули Григорія у глибокий рів через його релігійні переконання. У рові святий провів 15 років поки його не звільнили віряни.

Іменини святкує Григорій.

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Прикмети 13 жовтня

  • На липі й березі до цього часу не залишилось листя – рік буде легким, і навпаки, якщо листя ще видно, то зима буде холодною.
  • Білка до 13 жовтня змінила хутро – зима буде м'якою і неморозною.
  • Зима також буде суворою, якщо багато горіхів, а грибів – немає.


13 жовтня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 13 жовтня

  • Сьогодні ні з ким не обмінюйтеся речима.
  • Не відходьте далеко за межі дому 13 жовтня.
  • Не лайтеся.
Автор: Андріана Будиш