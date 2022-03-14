День Ангела сьогодні святкують Анна, Антоній, Антоніна.

До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята

Прикмети 14 березня

  • Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.
  • Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
  • Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
  • Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба.

Що не можна робити 14 березня

  • Не лайтесь і не конфліктуйте з рідними. Зараз потрібно триматись разом, не ускладнюйте і так непросту ситуацію.
  • Не відмовляйте у допомозі.
  • Не брешіть людям – інакше ваш обман швидко розкриють.