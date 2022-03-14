14 березня в народному календарі відзначають день Преподобної Євдокії. Євдокія отримала дар чудотворення, адже завжди дотримувала слова, які давала Господу. Помоліться сьогодні до святої й попросіть у неї сили та міцності для наших захисників, які невпинно боронять Україну від ворожих росіян.