День Ангела сьогодні святкують Анна, Антоній, Антоніна.
До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Прикмети 14 березня
- Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.
- Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
- Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
- Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба.
Що не можна робити 14 березня
- Не лайтесь і не конфліктуйте з рідними. Зараз потрібно триматись разом, не ускладнюйте і так непросту ситуацію.
- Не відмовляйте у допомозі.
- Не брешіть людям – інакше ваш обман швидко розкриють.