14 марта отмечают день Преподобной Евдокии. Евдокия получила дар чудотворения, потому что всегда держала слово, которое давала Господу. Помолитесь сегодня к святой и попросите у нее силы для наших защитников, которые постоянно защищают Украину от враждебных россиян.