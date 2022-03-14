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Приметы 14 марта

  • Какая сегодня будет погода, таким будет и лето.
  • Если дождь - лето будет теплым и мокрым.
  • Если в этот день гроза - до поздней весны.
  • Туман на рассвете – будет хороший урожай хлеба.

Что нельзя делать 14 марта

  • Не ругайтесь и не конфликтуйте с родными. Сейчас нужно держаться вместе, не усложняйте и так непростую ситуацию.
  • Не отказывайте в помощи.
  • Не лгите людям – иначе ваш обман быстро раскроют.