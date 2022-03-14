День Ангела сегодня отмечают Анна, Антоний, Антонина.
Когда в 2022 году будут праздновать Пасху в Украине: дата великого праздника
Приметы 14 марта
- Какая сегодня будет погода, таким будет и лето.
- Если дождь - лето будет теплым и мокрым.
- Если в этот день гроза - до поздней весны.
- Туман на рассвете – будет хороший урожай хлеба.
Что нельзя делать 14 марта
- Не ругайтесь и не конфликтуйте с родными. Сейчас нужно держаться вместе, не усложняйте и так непростую ситуацию.
- Не отказывайте в помощи.
- Не лгите людям – иначе ваш обман быстро раскроют.