14 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

14 березня 2022 , 08:28
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14 березня в народному календарі відзначають день Преподобної Євдокії. Євдокія отримала дар чудотворення, адже завжди дотримувала слова, які давала Господу. Помоліться сьогодні до святої й попросіть у неї сили та міцності для наших захисників, які невпинно боронять Україну від ворожих росіян.

День Ангела сьогодні святкують Анна, Антоній, Антоніна.

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Прикмети 14 березня

  • Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.
  • Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
  • Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
  • Туман вдосвіта – буде гарний врожай хліба.

Що не можна робити 14 березня

  • Не лайтесь і не конфліктуйте з рідними. Зараз потрібно триматись разом, не ускладнюйте і так непросту ситуацію.
  • Не відмовляйте у допомозі.
  • Не брешіть людям – інакше ваш обман швидко розкриють.
Автор: Андріана Будиш