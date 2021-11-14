14 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 листопада 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
14 листопада святкують день чудотворців Кузьму й Дем'яна. Брати-близнюки Кузьма й Дем'ян родом з Малої Азії, були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів, фізиків та перукарів.
Іменини сьогодні святкують Дем'ян та Кузьма.
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Прикмети 14 листопада
- Випав сніг 14 листопада – весною будуть повені.
- Настали "кузьминки" – про осінь поминки.
- 14 листопада листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.
- Птахи метушаться – холод прийде.
Що не можна робити 14 листопада
- Якщо вам сьогодні захочеться зробити собі подарунок чи відпочити від рутини – не забороняйте собі цього.
- Не створюйте конфліктні ситуації.
- Не сумуйте через невдачі.