14 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 листопада 2021 , 09:04
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Джерело:

24 канал

14 листопада святкують день чудотворців Кузьму й Дем'яна. Брати-близнюки Кузьма й Дем'ян родом з Малої Азії, були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів, фізиків та перукарів.

Іменини сьогодні святкують Дем'ян та Кузьма.

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Прикмети 14 листопада

  • Випав сніг 14 листопада – весною будуть повені.
  • Настали "кузьминки" – про осінь поминки.
  • 14 листопада листя залишається на дереві, в наступному році буде мороз.
  • Птахи метушаться – холод прийде.

Що не можна робити 14 листопада

  • Якщо вам сьогодні захочеться зробити собі подарунок чи відпочити від рутини – не забороняйте собі цього.
  • Не створюйте конфліктні ситуації.
  • Не сумуйте через невдачі.
Автор: Андріана Будиш