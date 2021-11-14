14 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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14 листопада святкують день чудотворців Кузьму й Дем'яна. Брати-близнюки Кузьма й Дем'ян родом з Малої Азії, були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів, фізиків та перукарів.