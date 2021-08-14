14 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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14 серпня українці святкують Медовий Спас. Всього Спасів є три, і кожен з них відрізняється від іншого традиціями і вшануванням. Також 14 серпня розпочинається Успенський піст. Що не можна робити 14 серпня – шукайте у матеріалі.