14 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 серпня 2021 , 09:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
14 серпня українці святкують Медовий Спас. Всього Спасів є три, і кожен з них відрізняється від іншого традиціями і вшануванням. Також 14 серпня розпочинається Успенський піст. Що не можна робити 14 серпня – шукайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Тимофій, Федір.
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Прикмети 14 серпня
- Дощ на Медового Спаса – краще вже не сіяти пшеницю, бо не вродить.
- Гарна погода на Медового Спаса – врожай буде багатим.
- Яка погода 14 серпня – така погода й 28 серпня буде.
- Бджоли гудуть 14 серпня – день буде погожим.
Прикмети 14 серпня / Фото Pexels
Що не можна робити 14 серпня
- Сьогодні заборонено вживати алкоголь.
- Не варто влаштовувати гучні вечірки 14 серпня. Проведіть цей день в спокої.
- Не переїдайте. Цього дня бажано узагалі відмовитись від їжі.