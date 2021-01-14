14 січня налічує 3 свята: сьогодні вшановують пам'ять святого Василія Великого, відзначають Обрізання Господнє та Старий Новий рік. Які прикмети 14 січня та що забороняється робити в день потрійного свята читайте у матеріалі Traditions 24.

Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія. Також читайте Старий Новий рік: історія й традиції свята Прикмети Якщо вранці 14 січня сніжитиме – зима теж буде сніжною, а весна настане пізно.

Ще колись у цей день предки спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, якщо він дме з півночі, літо буде холодним, із заходу – непогожим, зі сходу – посушливим, з півдня – цілком звичайним, теплим.

Якщо людина народилася у Василів день, то, за повір'ям, вона буде дуже багатою.

Сильний сніг на Василів день – бути гарному літу.

Відлига на Обрізання Господнє означає прохолодні літні дні. Що не можна робити 14 січня На Василія не можна позичати речі і гроші. У народі вірять, що так можна подарувати комусь своє щастя.

Не лихословте нині – погані слова можуть погіршити стан вашого здоров'я.

Нині заборонено плакати й сумувати.