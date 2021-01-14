14 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 января 3 праздника: сегодня чтят память святого Василия Великого, отмечают Обрезание Господне и Старый Новый год. Какие приметы 14 января и что запрещается делать в день тройного праздника – читайте в материале Traditions 24.
Именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия.
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Приметы
- Если утром 14 января будет идти снег – зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.
- Еще когда-то в этот день предки наблюдали за направлением ветра. Считалось, если он дует с севера, лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга вполне обычным, теплым.
- Если человек родился в Васильев день, то, по поверью, он будет очень богатым.
- Сильный снег на Васильев день – быть хорошему лету.
- Оттепель на Обрезание Господне означает прохладные летние дни.
Что нельзя делать 14 января
- На Василия нельзя занимать вещи и деньги. В народе верят, что так можно подарить кому-то свое счастье.
- Не сквернословьте – плохие слова могут ухудшить состояние вашего здоровья.
- Запрещено плакать и грустить.
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