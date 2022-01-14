14 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

14 січня 2022 , 08:38
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Джерело:

24 канал

14 січня українські віряни святкують декілька свят – Обрізання Господнє, день святого Василія та перший день Нового року за старим стилем. Головною традицією цього дня є засівання. Хлопчики ходять домівками людей і засівають господарям зерном, щоб прикликати в їхній дім вдачу і достаток.

 День Ангела 14 січня відзначає Василь.

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Прикмети 14 січня

  • Сніжить зранку – весна буде пізньою.
  • Відлига на Василя – очікуйте теплої і сонячної погоди.
  • 14 січня заметіль – буде гарний врожай горіхів.
  • Багато інею – чекайте хорошого врожаю меду.


14 січня святкують день святого Василія

Що не можна робити 14 січня

  • Не вимітайте й не викидуйте зерно, з яким прийшли посівальники. 
  • Існує забобон, що сьогодні не можна виносити сміття з дому, адже так можна викинути своє щастя.
  • У жодному разі не сваріться.
Автор: Андріана Будиш