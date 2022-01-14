14 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

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14 січня українські віряни святкують декілька свят – Обрізання Господнє, день святого Василія та перший день Нового року за старим стилем. Головною традицією цього дня є засівання. Хлопчики ходять домівками людей і засівають господарям зерном, щоб прикликати в їхній дім вдачу і достаток.