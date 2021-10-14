14 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 жовтня 2021 , 08:20
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Джерело:

24 канал

14 жовтня православна церква відзначає велике свято – Покров Присвятої Богородиці. Мати Божа вважається покровителькою і захисницею українського народу. Цього дня до Пречистої Марії моляться і просять її небесного захисту.

 День Ангела сьогодні святкують: Олексій, Віра, Георгій, Іван та Михайло.

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Прикмети 14 жовтня

  • Журавлі відлетіли – зима буде ранньою.
  • Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.
  • Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.
  • Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.
  • Згідно з прикметами, якщо на Покрову зіграти весілля, то шлюб буде міцним і щасливим.

Що не можна робити 14 жовтня

  • Сьогодні не можна важко працювати.
  • Не можна зичити грошей на Покрову.
  • Не лайтесь і будьте ввічливими.
Автор: Андріана Будиш