14 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 жовтня 2021 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
14 жовтня православна церква відзначає велике свято – Покров Присвятої Богородиці. Мати Божа вважається покровителькою і захисницею українського народу. Цього дня до Пречистої Марії моляться і просять її небесного захисту.
День Ангела сьогодні святкують: Олексій, Віра, Георгій, Іван та Михайло.
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Прикмети 14 жовтня
- Журавлі відлетіли – зима буде ранньою.
- Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.
- Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.
- Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.
- Згідно з прикметами, якщо на Покрову зіграти весілля, то шлюб буде міцним і щасливим.
Що не можна робити 14 жовтня
- Сьогодні не можна важко працювати.
- Не можна зичити грошей на Покрову.
- Не лайтесь і будьте ввічливими.