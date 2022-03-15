День Ангела святкує Артем.

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Прикмети 15 березня

  • Яка погода 15 березня, таким буде і липень.
  • Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.
  • Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.
  • Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.

Що не можна робити 15 березня

  • Не втрачайте гарного настрою. Вірте у краще і воно обов'язково збудеться.
  • Не забувайте проявляти любов до своїх близьких. Зараз надзвичайно важливо підтримувати одне одного.