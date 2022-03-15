День Ангела отмечает Артем.

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Приметы 15 марта

  • Какая погода 15 марта, таковым будет и июль.
  • Ветер на Федота считается несчастливым, ведь может "надуть" любую болезнь.
  • Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
  • Метель и снегопады на Федоте – примета того, что первая трава появится очень поздно.

Что нельзя делать 15 марта

  • Не упускайте хорошего настроения. Верьте в лучшее и оно обязательно сбудется.
  • Не забывайте проявлять любовь к своим близким. Сейчас очень важно поддерживать друг друга.