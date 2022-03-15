15 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
15 березня 2022 , 10:56Читать новость на русском
15 березня в народі вшановують Федотів день. За повір'ям, цього дня дмуть сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на двір, щоб не застудитися.
День Ангела святкує Артем.
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Прикмети 15 березня
- Яка погода 15 березня, таким буде і липень.
- Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.
- Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.
- Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.
Що не можна робити 15 березня
- Не втрачайте гарного настрою. Вірте у краще і воно обов'язково збудеться.
- Не забувайте проявляти любов до своїх близьких. Зараз надзвичайно важливо підтримувати одне одного.