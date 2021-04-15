15 квітня християни вшановують святого Тита, якого ще прозвали Льодоламцем. Вважалось, що до дня святого Тита вся крига на водоймах скресала. Народ вірив, якщо лід у цей день потоне, то потрібно готуватися до складного року, а якщо ж вода розіллється — буде хороший врожай.

Іменини святкують: Василь, Георгій, Григорій. Також читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 15 квітня Голуби воркують 15 квітня – день буде теплим.

Тепла ніч на Тита – на тепле літо.

Сині хмари в цей день віщують дощ. Що не можна робити 15 квітня Святий Тит не є прихильним до тих, хто заздрить успіху інших. Якщо у ваших знайомих чи близьких вдаються якісь справи потіштесь за них і побажайте їм вдачі.

15 квітня не можна сумувати. У народі вважали, що смуток у цей день погано вплине на ваш фінансовий достаток, тому 15 квітня треба провести весело. Однак, майте на увазі, що триває Великий піст.