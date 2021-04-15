15 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
15 квітня християни вшановують святого Тита, якого ще прозвали Льодоламцем. Вважалось, що до дня святого Тита вся крига на водоймах скресала. Народ вірив, якщо лід у цей день потоне, то потрібно готуватися до складного року, а якщо ж вода розіллється — буде хороший врожай.
Джерело:24 канал
Іменини святкують: Василь, Георгій, Григорій.
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Прикмети 15 квітня
- Голуби воркують 15 квітня – день буде теплим.
- Тепла ніч на Тита – на тепле літо.
- Сині хмари в цей день віщують дощ.
Що не можна робити 15 квітня
- Святий Тит не є прихильним до тих, хто заздрить успіху інших. Якщо у ваших знайомих чи близьких вдаються якісь справи потіштесь за них і побажайте їм вдачі.
- 15 квітня не можна сумувати. У народі вважали, що смуток у цей день погано вплине на ваш фінансовий достаток, тому 15 квітня треба провести весело. Однак, майте на увазі, що триває Великий піст.
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