15 апреля христиане чествуют святого Тита. Считалось, что ко дню святого Тита весь лед на водоемах таял. Народ верил, если лед в этот день утонет, то нужно готовиться к сложному году, а если же вода разольется – будет хороший урожай.

Именины празднуют: Василий, Георгий, Григорий. Читайте Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 15 апреля Голуби воркуют 15 апреля – день будет теплым.

Теплая ночь на Тита – на теплое лето.

Синие облака в этот день предвещают дождь. Что нельзя делать 15 апреля Святой Тит не является благосклонным к тем, кто завидует успеху других. Если вашим знакомым или близким удаются какие-то дела порадуйтесь за них и пожелайте им удачи.

15 апреля нельзя грустить. В народе считали, что грусть в этот день плохо повлияет на ваше финансовое изобилие, потому 15 апреля нужно провести весело. Однако, имейте в виду, что продолжается Великий пост.