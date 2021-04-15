15 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

15 квітня християни вшановують святого Тита, якого ще прозвали Льодоламцем. Вважалось, що до дня святого Тита вся крига на водоймах скресала. Народ вірив, якщо лід у цей день потоне, то потрібно готуватися до складного року, а якщо ж вода розіллється — буде хороший врожай.