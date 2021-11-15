15 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 листопада 2021 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
15 листопада в народному календарі вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пігаса та семи тисяч мучеників, які постраждали за християнство.
День Ангела 15 листопада святкує Маркіян.
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Прикмети 15 листопада
- Снігурі кричать – скоро морози настануть.
- Синиці неспокійно літають – до снігопаду.
- Небо хмари затягнули – до відлиги.
- Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.
Що не можна робити 15 листопада
- Якщо вам сьогодні щось доручили чи попросили виконати якесь завдання – не відкладайте це на потім, а зробіть одразу.
- Не вірте пліткам.
- 15 листопада краще уникати людних місць.