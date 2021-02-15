15 лютого православна церква і її прихожани відзначають велике свято Стрітення Господнього. Прийнято вважати, що саме цього дня до Єрусалимського храму принесли немовля Ісуса Христа. Сьогодні у церквах святять воду і свічки, які називаються "громничними". Вірять, що вони вбережуть родину від грому і блискавок.

Іменини сьогодні святкує Василь. Також Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята Прикмети 15 лютого 15 лютого сонячно – весна буде теплою.

На Стрітення йде сніг – весна буде дощовою.

Вода капає з дахів – весна затягнеться.

Прикмети віщують, що хмарне небо і відсутність сонця сьогодні означають, що треба чекати суворих морозів.

Що не можна робити на Стрітення Що не можна робити 15 лютого На Стрітення не можна лаятися і сваритися.

Забороняється будь-яка хатня робота. Не можна вишивати, прясти і прати речі.

15 лютого не бажано здійснювати далекі поїздки – може статися біда.

Сувора заборона на Стрітення стосується й вживання алкоголю.