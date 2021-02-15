15 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
15 лютого православна церква і її прихожани відзначають велике свято Стрітення Господнього. Прийнято вважати, що саме цього дня до Єрусалимського храму принесли немовля Ісуса Христа. Сьогодні у церквах святять воду і свічки, які називаються "громничними". Вірять, що вони вбережуть родину від грому і блискавок.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкує Василь.
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Прикмети 15 лютого
- 15 лютого сонячно – весна буде теплою.
- На Стрітення йде сніг – весна буде дощовою.
- Вода капає з дахів – весна затягнеться.
- Прикмети віщують, що хмарне небо і відсутність сонця сьогодні означають, що треба чекати суворих морозів.
Що не можна робити на Стрітення
Що не можна робити 15 лютого
- На Стрітення не можна лаятися і сваритися.
- Забороняється будь-яка хатня робота. Не можна вишивати, прясти і прати речі.
- 15 лютого не бажано здійснювати далекі поїздки – може статися біда.
- Сувора заборона на Стрітення стосується й вживання алкоголю.
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