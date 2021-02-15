15 февраля православная церковь и ее прихожане отмечают большой праздник Сретения Господня. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа. Сегодня в церквях святят воду и свечи, которые называются "громничными". Верят, что они уберегут семью от грома и молний.

Именины сегодня празднует: Василий. Также Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Приметы 15 февраля 15 февраля солнечно – весна будет теплой.

На Сретение идет снег – весна будет дождливой.

Вода капает с крыш – весна затянется.

Приметы сулят, что облачное небо и отсутствие солнца сегодня означают, что надо ждать суровых морозов.

Что нельзя делать на Сретение Что нельзя делать 15 февраля На Сретение нельзя ругаться и ссориться.

Запрещается любая домашняя работа. Нельзя вышивать, прясть и стирать вещи.

15 февраля не желательно совершать дальние поездки – может случиться беда.

Строгий запрет на Сретение относится к употреблению алкоголя.