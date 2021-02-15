15 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
15 февраля православная церковь и ее прихожане отмечают большой праздник Сретения Господня. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа. Сегодня в церквях святят воду и свечи, которые называются "громничными". Верят, что они уберегут семью от грома и молний.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднует: Василий.
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Приметы 15 февраля
- 15 февраля солнечно – весна будет теплой.
- На Сретение идет снег – весна будет дождливой.
- Вода капает с крыш – весна затянется.
- Приметы сулят, что облачное небо и отсутствие солнца сегодня означают, что надо ждать суровых морозов.
Что нельзя делать на Сретение
Что нельзя делать 15 февраля
- На Сретение нельзя ругаться и ссориться.
- Запрещается любая домашняя работа. Нельзя вышивать, прясть и стирать вещи.
- 15 февраля не желательно совершать дальние поездки – может случиться беда.
- Строгий запрет на Сретение относится к употреблению алкоголя.
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