Масленицу считают одним из древнейших праздников, который происходит еще с языческих времен. Древние славяне считали, что Масленица символизирует смерть зимы и приход весны. В этом году, праздник Масленицы в Украине будут отмечать 8 марта.

Весьма интересная история названия праздника. Масленицу называют так, потому что в неделю перед Великим постом из рациона питания исключались мясные блюда, а вот молочные продукты еще можно было употреблять. В народе этот праздник ассоциируется с вкусными печеными блинами и веселыми гуляниями. Основная цель такого шумного веселья заключалась в том, чтобы разбудить весну от сна и прогнать холод и морозную погоду.

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Когда Масленица в 2021 году

Чтобы узнать, на когда приходится празднование Масленицы, надо от даты Пасхи (2 мая) вычесть 48 дней до Великого поста (15 марта), а потом еще неделю перед началом поста. Таким образом, дата Масленицы в 2021 году выпадет на понедельник, 8 марта, а завершится праздник в воскресенье, 14 марта. По-другому это воскресенье называют Прощеным.



Масленица 2021 в Украине: дата / Pixabay

Гулять Масленицу принято целую неделю. Люди верили, что за все это время злые силы устанут от шума и гама и покинут все дома.

Празднование Масленицы по дням недели

Понедельник (8 марта) – первый день Масленицы, называется "Встреча". В этот день принято приглашать к себе в гости родственников и угощать их разнообразными блинами и сладостями. В народе есть также обычай ставить в центре празднования соломенную куклу, которая будет стоять до окончания торжеств.

Вторник (9 марта) – второй день Масленицы называется "Заигрывание". В этот день принято веселиться и кататься на санках.

Среда (10 марта) – третий день праздника называется "Лакомка". Хозяйки готовят много вкусных блюд и угощают ими всех, кто придет в гости. Первоочередным и основным блюдом, конечно же, остаются блины.

Четверг (11 марта) – четвертый день громких празднований называется "Разгуляй". В этот день народные гуляния должны продолжаться с утра до вечера.

Пятница (12 марта) – пятый день Масленицы называется "Тещины вечеринки". Зять должен в этот день пригласить тещу с тестем в свой дом и приготовить для них блины. Верят, что такие гости могут примирить семьи, у которых ранее были конфликты.



Неделя Масленицы

Суббота (13 марта) – шестой день празднования называется "Посиделки золовки". В предпоследний день Масленицы невестка приглашает к себе в гости своих родных родителей и родителей мужа.

Воскресенье (14 марта) – седьмой день Масленицы традиционно сопровождается "Прощеным воскресеньем". Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которыми вы виноваты. Прощеное воскресенье очень светлый день ​​перед Великим постом. В последний день Масленицы сжигают куклу из соломы.

Что готовить на Масленицу

Традиционно основным блюдом на Масленицу являются блины. Их можно готовить разными способами и добавлять разнообразную начинку, однако есть главное правило, которого нужно придерживаться – блины должны иметь форму круга. Это связано с тем, что круг символизирует один из крупнейших атрибутов весны – солнце.



Блины на Масленицу 2021

Также, хозяйки часто готовят на праздничный стол ароматную выпечку, сладости и вареники. В последний день празднования, на Прощеное воскресенье, на столе главным блюдом должна быть яичница.

Традиции праздника Масленицы

В народе старинным обычаем на Масленицу считалось делать чучело Масленицы. Это большая соломенная кукла, которую одевают в женскую одежду и ожерелье, как древнее божество. Согласно приметам, Масленица была воплощением злой зимы, которая хотела окутать весь мир своим холодом. В конце праздника люди сжигали соломенную Масленицу и радовались, что победили зиму.



Традиция Масленицы

С блинами, главным блюдом Масленицы, связывают множество примет. В частности, считалось, что в день нужно съесть столько блинов, сколько раз махнет хвостом собака. Также, есть и некоторые традиции в процессе выпечки этого блюда: если блины были пышными, то и год будет хорошим и благополучным, а вот сырые блины, которые пеклись плохо – пророчили хозяевам дома неудачи и проблемы.

Встречаются и приметы, касающиеся развлечений на Масленицу. Например, верили, что чем сильнее раскачаться на качелях, тем счастливее можно было стать, или же если съехать с горки дальше, чем сосед, то и урожай у вас будет лучше. Также, на Масленицу прогнозировали погоду на лето: если холодно – лето будет теплым, а если идет дождь – осень будет богатой на грибы.