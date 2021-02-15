15 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

15 лютого православна церква і її прихожани відзначають велике свято Стрітення Господнього. Прийнято вважати, що саме цього дня до Єрусалимського храму принесли немовля Ісуса Христа. Сьогодні у церквах святять воду і свічки, які називаються "громничними". Вірять, що вони вбережуть родину від грому і блискавок.